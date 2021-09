O segredo do valor

O sucesso de um negócio, como de um profissional, passa por quatro aspectos: oportunidade, pertinência, singularidade e consistência na entrega de valor. No final do dia, o que vale é conseguir mudar o mindset e o comportamento de consumo das pessoas. Você já entendeu que o desafio é fugir da mesmice, do estado "coisa igual a todo mundo".

Agora, vem comigo, vamos entender três pontos iniciais:

1. Valor é tudo aquilo que é importante para alguém. Negócios e profissionais que entregam valor decolam como foguetes, enquanto outros permanecem pálidos na multidão.

2. Capturar valor é conseguir monetizar o valor que você está produzindo. Inovação de valor é a chave de tudo. Seja disruptivo na sua utilidade.

3. Os três estágios da arquitetura de construção de valor:

produção de valor, tudo que se refere ao funcional (qualidade);

construção da experiência memorável (emocional);

geração de prestígio para os usuários (reconhecimento social).

Enquanto conselheiro, consultor, estrategista e publicitário, capturar valor é o tema recorrente dos encontros com presidentes de conselhos de administração, empresários, CEOs e executivos. Os quais consigo enquadrar em dois grupos:

Grupo 1:

Sabem qual é o ponto B, contudo, têm consciência que não será apenas através de ações isoladas - refresh de marca, branding, novo layout de lojas, mix ampliado de produtos, maior presença no ambiente digital, e-commerce - que conseguirão gerar o sell out desejado. Se ressentem de algo maior que coloque a marca intensamente dentro da vida das pessoas. E isso passa por uma condução estratégica diferente do que a atualmente praticada. Uma grande estratégia é em síntese um sistema de criação de valor, um conjunto de partes que se reforçam mutuamente, garantindo tração no deslocamento de A para B.

Grupo 2:

Não sabem qual é o ponto B. Não enxergar dificulta definir o que é de fato valor, muito mais ainda como capturá-lo. O que priorizar: rede própria, branding, marcas próprias, maior investimento em serviços? Pessoas sem rumo andam em círculos. Primeiro tenha as pessoas certas, depois construa a estratégia.

Uma das principais metodologias proprietárias da Sunbrand identifica a desconexão e falta de simetria entre a formulação da estratégia competitiva e as necessárias competências - hard e soft skills dos profissionais.

Estratégia e pessoas são indissociáveis, harmonizar exige sensibilidade e uma boa dose de intuição. A elasticidade de uma marca é fator determinante de sucesso para adentrar novos territórios, ou seja, até onde vai e é reconhecida a autoridade da marca em termos de tecnologia, conceito, cultura e social?

Construir autoridade é fundamental para sua marca gozar de credibilidade na oferta de um entregável desigual. Mantenha o foco em pessoas, estratégia e autoridade, não descanse enquanto não definir um padrão replicável que mantenha suas entregas desiguais. O segredo é criar entregáveis de valor monetizável. Seguindo nessa direção, maior serão suas colheitas.