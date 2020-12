Para voar é preciso coerência

O que está na pauta é o futuro que vamos conseguir construir nos próximos 12 meses. Não é possível ter um sonho grande, se você não conseguir enxergar aonde quer chegar. Por alguns momentos, imagine uma bailarina dois dias antes da apresentação: primeiro, ela examina cada centímetro do palco; depois, na plateia procura os pontos cegos.

O palco da vida e dos negócios é como uma estrada: existem pontos que você não deve ultrapassar, porque pode ser fatal. Só após entender o palco, a plateia, e os pontos cegos é que a bailarina definirá os movimentos que irão compor sua dança. Tudo é pensado na cabeça, sentido pelo coração, mas executado pelo corpo.

Você já parou para pensar como a metáfora da bailarina se adequa à trajetória da sua empresa para 2021?

O desafio dos CEOs está em conjugar a formulação da boa estratégia com a execução consistente, tendo consciência de que entre esses dois mundos é que reside o estado de coerência do seu negócio.

Os 5 pilares da coerência são:

Foco no crescimento

Compromisso com uma identidade de marca: só vai atingir diferenciação e crescimento se concentrar sua atuação naquilo que você é o melhor.

Persiga excelência operacional

Traduza a estratégia todos os dias: conecte e construa a interação entre as capacidades dos seus profissionais para entregar sua intenção estratégica.

Reorganize para dirigir a mudança

Ponha sua cultura para funcionar: celebre e alavanque suas forças culturais.

Avance enxuto

Corte custos para crescer mais forte: pode ao máximo o que não faz a diferença para poder investir no que faz.

Torne-se ágil e resiliente

Esculpa seu futuro: reinvente suas capacidades, crie novas demandas, realinhe seu setor nos seus próprios termos.

As empresas se tornam coerentes fazendo escolhas de quem, de fato, são. Se você não sabe quem é, como vai conseguir definir o que quer ser? Para tanto, a cultura deve reforçar diariamente a importância do trabalho em equipe, destacando o compromisso coletivo da entrega do propósito. A forma como as pessoas pensam, no que acreditam e como se comportam - pode reforçar ou destruir a estratégia. A execução é a estratégia corporificada, já a cultura é o coração da execução.

Empresas que conseguem atravessar a ponte entre a estratégia e a execução dispendem mais tempo que seus concorrentes avaliando aonde devem concentrar suas apostas, assim como os pontos que devem desinvestir.

O desafio de estar entre as marcas consideradas é comum a todos: prestadores de serviços, varejo e indústria (B2B quanto B2C). Não acredite que as bailarinas são plumas, nunca foram, nem jamais serão. Porque para voar, precisam carregar seu peso, assim como os pássaros. Agora que você começa a entender a importância dos 5 pilares, escolha ser pássaro em 2021. Enfrente o que vier com os pés no chão e a cabeça nas alturas, escute e leia muito, torne-se curioso em relação ao novo. Quando se sentir preparado abra as asas e voe.