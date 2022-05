Quadro a quadro

O Clube de Cinema promove sessões de Contatos imediatos do terceiro grau (sábado, 10h15min, na Cinemateca Capitólio) e A noite do triunfo (domingo, 10h15min, na Sala Paulo Amorim da CCMQ).

O piloto de caças Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise) está de volta em Top Gun: Maverick, uma das estreias nos cinemas da Capital.

Abordando a violência das milícias na Colômbia, o longa Tantas almas chega aos cinemas de Porto Alegre neste final de semana.

Canal Brasil estreia série Relatos do front - A outra face do cartão-postal, que trata da segurança pública do Rio de Janeiro. Sexta-feira, 22h30min, com reprises sábado (14h) e segunda-feira (2h).

Documentário sobre a amizade e a parceria dos violonistas Yamandu Costa e Lucio Yanel, Dois tempos é uma das estreias de fim de semana nas salas da Capital.