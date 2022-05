Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Teatro Mágico traz sua trupe completa neste domingo, 19h, no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) para promover o novo álbum Luzente. A partir de R$ 75,00, no Sympla.

Exposição Baderna, de Daniel Lannes, abre neste sábado na Galeria Bolsa de Arte (Visconde do Rio Branco, 365). Das 11h às 16h, entrada franca.

Rock na Praça inicia comemorações dos 20 anos neste domingo, em frente à prefeitura de Sapucaia do Sul, com nove bandas e atrações culturais. A partir das 13h, entrada franca.

Paulinho Parada encontra Juliano Luz para reverenciar ícones da MPB neste sábado, às 21h, em show online inédito. A partir de R$ 20,00, pelo Sympla.

Feira de vinil Vitrola com discos de vinil, moda, variedades, alimentação e música nesse sábado no Mercado Paralelo (Frederico Mentz, 1.561). A partir das 12h, livre.

Maria Tomaselli estreia na Galeria Ecarta (Avenida João Pessoa, 943) com exposição O meu frágil mundo passageiro. Abertura sábado, das 10h às 15h, entrada franca.

Últimos dias de TOC - Uma comédia obsessiva compulsiva no Teatro CIEE (D. Pedro II, 861). Sexta e sábado, 21h, ingressos a partir de R$ 40,00 no Sympla.

Banda It's All Red comemora 15 anos e apresenta novos músicos no Complexo Cultural RR44 (Rua Silva Só, 44). Sábado, 19h, a partir de R$ 30,00 pelo Sympla.