O Teatro Univates, em Lajeado, recebe a peça O Homem Mais Inteligente da História, sobre a obra de Augusto Cury. Domingo, 19h, entradas (a partir de R$ 45,00) pelo Sistema de Ingressos da Univates.

Exposição C asa, de Marcelo Silveira, tem inauguração no V744atelier (Visconde do Rio Branco, 744) no sábado, 17h. Entrada franca.

Mostra Presença Negra no Margs começa no sábado, às 10h30min, em evento aberto ao público. No Margs (Praça da Alfândega, s/n).

Banda Massacration sobe ao palco do Opinião (José do Patrocínio, 834) no sábado, às 20h30min. Ingressos (a partir de R$ 30,00) no Sympla.

Destaque do pagode, grupo Pixote toca nesta sexta-feira, às 22h, no Pepsi On Stage (Severo Dullius, 1.995). A partir de R$ 35,00, no Sympla.

Exposição Arqueologia do Tempo: mulheres insubmissas e memórias abre neste fim de semana na Casa dos Rosa (Av. Victor Barreto, 2.186 - Canoas). Sexta-feira (10h às 17h), sábado e domingo (13h às 17h), com entrada franca.