A maior confraria gastronômica masculina do País, e uma das primeiras também, que acaba de completar 27 anos nesta semana, nasceu de uma ideia de alguns pioneiros que desejavam qualificar e diversificar os sabores gaúchos. Entre os 58 nomes na ata de fundação do União Cooks, estão Carlos Alberto Pippi da Motta, Lúcio Moraes e Francisco Schmidt, entre muitos outros, que ajudaram a criar a confraria dentro do Grêmio Náutico União. A ideia deu tão certo que se expandiu para cursos semestrais, ações beneficentes, festas e eventos, publicou livros e manteve sempre acesa a chama de aprimorar sabores e desmistificar conhecimentos culinários. Acima de tudo, mostrou que lugar de homem também é na cozinha.