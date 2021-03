Creuza Barreto, interina

A empresas gaúchas Reali e Grou promovem, dia 17 de março, o Human Office - evento online de cocriação sobre novas formas de trabalho voltado às áreas de gestão de pessoas. Será apresentado um estudo inédito que compilou caminhos e práticas de sucesso de profissionais renomados do Brasil. "Quando construímos juntos, ganhamos maior engajamento de todos e, com isso, maior chance de conseguirmos colocá-los em prática", afirma Thais Reali, design e visual thinker da Reali.

Estilo

A marca italiana Bulgari apresentou Josh O'Connor como o mais novo embaixador de sua divisão de relógios. O ator inglês, de 30 anos, é conhecido por interpretar o Príncipe Charles na série da Netflix, The Crown. Durante a recente cerimônia do Globo de Ouro, que o levou à vitória na categoria de Melhor Ator da Série Drama, Josh optou por um relógio Bulgari Octo Finissimo S, em aço. Puro estilo, sem dúvida.

Novidades

Vania Misura é a gerente geral do Intercity Caxias do Sul FABIO GRISON/DIVULGAÇÃO/JC

Depois de ações de sucesso como os piqueniques no jardim, da parceria com o projeto turístico Wine Locals e do conceito Day Use, o hotel Intercity Caxias do Sul passou a contar, também, com um serviço de gastronomia externa para eventos fora da unidade, contemplando cafés da manhã, coffee breaks, happy hour, coquetéis, jantares, e outros serviços de alimentação para encontros sociais e corporativos.