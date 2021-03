Em seu atelier

Vitória Ribas, natural de Sarandi, iniciou seus estudos artísticos em 2005, com orientação em pintura com a artista Vera Wildner no Atelier Estágio, permanecendo até os dias atuais no Atelier Coletivo VW. Entre outros cursos e aprimoramentos, teve aulas de pintura com o artista Fernando Baril, e de conhecimentos teóricos da arte contemporânea com a artista Beth Gloeden. Vitória participou de diversas exposições coletivas em Porto Alegre, Bagé, São Paulo, Uruguaiana e Lima, no Peru. Tem marcado presença nas exposições promovidas pela Gravura Galeria de Arte, em Porto Alegre e no Litoral, inclusive da edição deste ano.

Volume máximo

Rodrigo Hoffmann é o nome à frente da Agência JKR

Siane Tschiede/DIVULGAÇÃO/JC

A Agência JKR, especializada em marketing digital, liderada por Rodrigo Hoffmann, anuncia ao mercado seu novo cliente: a Bomber Speakers, uma das maiores marcas de alto-falantes, fones de ouvido e caixas de som do Brasil. Com fábrica em Cachoeirinha, a Bomber, além de exportar para o mundo inteiro, também fornece as caixas de som originais para as montadoras GM, Fiat, Citröen e Peugeot.



Beleza solidária

Bibi Terra e Josi Maciel, do salão WE Beauty

/JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC