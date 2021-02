A Hope Resort lançou uma nova campanha, estrelada pela atriz Juliana Paes, que também é embaixadora da marca. Intitulada Run Baby Run, a coleção traz em seu mix de produtos shorts com bolsos internos para guardar pequenos objetos, regata, top de média e alta sustentação, saia e t-shirts leves, ideais para as práticas esportivas. A paleta de cores acompanha o trend neon com as cores verde neon e branco.

Conexões

Débora Tessler inicia nova temporada do Dvora Connection

/RICARDO LAGE/DIVULGAÇÃO/JC

@deboratessler Débora Tessler, nome à frente da Débora Tessler Comunicação Estratégica, retoma a programação do Dvora Connection, no seu perfil do Instagram. Com apoio da Interativa Conteúdos, as entrevistas voltam no dia 1º de março, nas segundas e terças-feiras, às 17h. A nova temporada terá nomes como os publicitários Dado Schneider e Nelson Quinto, e as jornalistas Cris Barth, Carol Ceolin e Marcella Lorenzon.



Com amor

Peças da coleção da Água de Coco e Coca-Cola

/Pedro Henrique/DIVULGAÇÃO/JC

A nova coleção da Água de Coco em parceria com a Coca-Cola celebra o sentimento mais importante: o amor. Composta por 18 peças, traz como protagonista um print exclusivo multicolorido, que dá vida a itens de ares jovens em modelagens versáteis e descomplicadas. Entre os biquínis destacam-se as opções com tiras finas, o top estruturado e no modelo dupla face. Para eles, a estampa aparece em sungas, bermudas e regatas.



Olheiro

O ex-tenista Gui Agustini faz sucesso como ator

Matheus Meirelles/DIVULGAÇÃO/JC