Em seu atelier

Fábio André Rheinheimer é arquiteto, artista visual e curador independente, tendo participado de diversas exposições coletivas, individuais e salões de arte ao longo dos seus 33 anos de atuação nas artes. Sua última produção está em cartaz até o dia 27 de março na exposição Projeto Naves Poéticas, no Espaço Cultural Correios, no Centro Histórico. A mostra é formada por 20 obras em formato de escultura tridimensionais. Com materiais como lâminas de acrílico rígido e LED, Rheinheimer compõe sua obra de formas e luzes, produzindo um grande efeito cenográfico.

Blue eyes

O cantor Ricardo Seffner apresentou o show Especial Sinatra dentro do projeto Jazzy Moments do Dry Moments & Drinks, na avenida Nova York, um dos points mais concorridos da Capital. Com Bruno Braga na bateria e Ras Vicente no piano, Ricardo desfilou um repertório de clássicos de Frank Sinatra, como For once in my life, My way, The Lady is a Tramp e That's life, além de canções em francês e sucessos da Bossa Nova.

Afonso Pereira e Berenice Ravanello curtiram o show. FOTO: JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC