A Renner lançou sua nova coleção de Alto Verão com um convite para contemplar as boas lembranças e se reencontrar com a natureza. Muito presente no lifestyle carioca dos anos 1960, a temática é o que inspira as estampas em itens que transmitem a energia da estação. Vestidos, quimonos, shorts, macacão, blusas, rasteirinhas e brincos destacam algumas das opções que levam os tons e leveza aos modelos variados.

Olheiro

Sérgio Marone na campanha da Mash

/MASH/DIVULGAÇÃO/JC

O ator e apresentador Sérgio Marone está prestes a completar 40 anos e estrela sua primeira campanha de moda íntima para a Mash. A campanha tem a reinvenção como tema e enaltece a importância de não seguir um padrão, e evoluir constantemente, especialmente em momentos difíceis. Esse ano, ele literalmente se reinventou e lançará seu primeiro longa-metragem como produtor, além de atuar, e expandirá seu canal do YouTube.



Fitness

Marca gaúcha lançou linha esportiva

/RABUSCH/DIVULGAÇÃO/JC

A Rabusch lançou a linha Join, ideal para quem não abre mão de conforto, estilo e elegância na hora de praticar exercícios. A coleção fitness da marca gaúcha de moda feminina é composta por peças versáteis com tecidos tecnológicos, proteção UV e modelagens que valorizam as curvas. São modelos que inspiram e cores que motivam, trazendo a leveza e a energia necessárias para o dia a dia.



Paris

Louis Vuitton apresentou coleção na capital francesa

/Louis Vuitton/DIVULGAÇÃO/JC