Pioneirismo

O 7º Tabelionato de Notas de Porto Alegre está em novo endereço, na 24 de Outubro, 828, tendo à frente a tabeliã Rita Bervig Rocha. Ela é a primeira mulher a assumir o posto do serviço extrajudicial ao longo de seus 63 anos de existência e a única titular entre os 14 tabelionatos da Capital. Rita recebeu os convidados ao longo do dia - das 9h às 17h30min - na segunda-feira, para evitar aglomerações e dentro dos protocolos.

Cascais

Neste sábado, o artista e marchand Renato Rosa inaugura a exposição virtual Colar para não enlouquecer, na Rodyner Gallery, em Cascais, Portugal, em cartaz até 13 de abril. Renato teve aulas com nomes como Vasco Prado, Danúbio Gonçalves, Henrique Fuhro, Magliani e Lou Borghetti e foi o criador do Coletivo Lado B. A mostra é uma promoção da galeria juntamente com a Arte351 Magazine dentro do projeto Habemus Artem.