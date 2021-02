O litoral catarinense segue sendo um dos destinos favoritos dos gaúchos no verão. A pousada Quinta do Bucanero, do casal Jaqueline Biazus e Cezar Pegoraro, na Praia do Rosa, que integra o Roteiro de Charmes, está com alta ocupação. Cláudio Andres Navarrete Bahamonde é o novo chef do seu restaurante. Já Camila Macedo e Roberta Velasco comemoraram o dia de Iemanjá na Praia da Barra. Na véspera do feriado teve churrascada do O Luxo do Gaúcho, comandado por Luciano Medeiros.

Jaqueline Biazus e Cezar Pegoraro comandam a Quinta do Bucanero, na Praia do Rosa. FOTO: Rosana Felipe/Divulgação/JC

Praticidade

A Caixa de Assistência dos Advogados/RS, por meio de convênio firmado com a w2b2, está oferecendo a possibilidade de o advogado ter em seu escritório a máquina Pin Pag, para pagamentos via cartão de crédito. "Os colegas agora podem oferecer aos seus clientes, inclusive, a opção de parcelamento em até 12 vezes, sem onerar seu orçamento", explicou o presidente da CAA/RS, Pedro Alfonsin.



Aniversário

Carlos Fleck com o aniversariante Théo Germano no Tartare

Ricardo Costa e Silva/DIVULGAÇÃO/JC

Théo Germano reuniu o naipe masculino para comemorar seu aniversário, em mesa no Restaurante Tartare. Entre o animado grupo que brindou com ele, estiveram Luciano Oliveira, Carlos Fleck, Eduardo Assis Brasil, Miguel Mottin, Caco Schuch e Hamilton Leite. Os festejos seguiram no final de semana com um churrasco na barraca à beira-mar, em Torres, onde ele recebeu os convidados ao lado de Sanny Germano.



múltiplas