Em seu atelier

Premiada 14 vezes no Brasil e mais quatro no exterior, a artista plástica Rosângela Nectoux retorna em 2020 e 2021 com um trabalho sustentável, em juta, um tecido rústico desenvolvido pelos povos ribeirinhos da Amazônia. Uma expoente das técnicas em acrílico de Fernando Baril e especialista na pintura espatulada a óleo, teve grande destaque no leilão de artes da TV Guaíba, onde ficou conhecida pelas demonstrações ao vivo. Atualmente trabalha em um projeto virtual, pelas redes sociais, em que irá demonstrar diferentes técnicas e como funciona seu processo criativo. Seus florais transbordam as cores do Brasil.

Boa música

Ricardo Seffner se apresenta amanhã no Dry Moments & Drinks

/DAIANE PEIXOTO/DIVULGAÇÃO/JC

O cantor Ricardo Seffner se apresenta amanhã, às 21h, no projeto Jazzy Moments do Dry Moments & Drinks, na avenida Nova York, com o show Especial Sinatra, acompanhado de Ras Vicente no piano e Bruno Braga na bateria. O repertório inclui bossa nova e canções em francês, com as quais Sinatra flertava e interpretou ao longo da carreira. Ricardo foi o vencedor do Festival da Canção Francesa 2016, promovido pela Aliança Francesa.

Vinhos

Júlio César Kunz é o novo presidente da Associação Brasileira de Sommeliers/RS

/CARLA SOUZA/DIVULGAÇÃO/JC