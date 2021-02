Um dos espaços de sucesso da Fenin Fashion Gramado Outono-Inverno 2021 foi o hub de inovação i.nova Fenin, parceria com a Associação Gaúcha de Startups e o Sindilojas Porto Alegre. Empresas como Retta TI, Demander, Web Global, Try Out, Funnil, Shasta e Lemon.Go mostraram suas soluções tecnológicas para a indústria têxtil. Denis Viana, Head de Marketing da Expovest; Juan Pablo Boeira, Diretor de Growth Hacking da Funnil, e Rodrigo Pilla, Diretor da Shasta, estiveram reunidos por lá.

Sampa

Camiseta homenageia a capital paulista

/João Schubert/DIVULGAÇÃO/JC

São Paulo completou 467 anos e a Chico Rei, e-commerce no segmento de camisetas personalizadas, celebrou a data lançando estampa inédita inspirada na cidade. Além das camisetas, os paulistanos e fãs da cidade encontram a estampa Sampa também em caneca, pôster, sketch book e capa de celular. Toda a coleção é feita artesanalmente com fibra 100% natural de algodão sustentável, refinada e penteada, além de ser vegana.



Olheiro

Raynara Negrine desfilando para a Chanel

CHANEL/DIVULGAÇÃO/JC

Um novo rosto brasileiro desponta na moda internacional: Raynara Negrine (JOY Model), 17 anos, foi destaque do desfile da Chanel, em Paris. Natural de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, Raynara, que é filha de empregada doméstica, driblou dificuldades e consagrou-se participando pela primeira vez da temporada de desfiles internacionais, e conquistando contrato de exclusividade com a poderosa grife francesa.



Refinamento

Grife italiana se inspirou em Hitchcock

Salvatore Ferragamo/DIVULGAÇÃO/JC