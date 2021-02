Planejamento

Paulo Afonso Pereira, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, recebeu a imprensa para almoço onde foram apresentadas ações da entidade para 2021. Na pauta, propostas nas áreas de inovação, endomarketing, relações internacionais e capacitação. Na ocasião houve o lançamento do Prêmio ACPA Paulo Vellinho, homenagem ao destacado empresário. O prêmio será anual e contará com oito categorias.

Laje de Pedra

O Grupo Habitasul anunciou a venda do Complexo Hoteleiro Laje de Pedra para a LPD Canela Empreendimentos. O icônico complexo em Canela inclui as marcas Laje de Pedra, Hotel Laje de Pedra e HLP. O empreendimento receberá grande investimento e contará com teatro, quatro restaurantes, espaço Kids Club, SPA & Fitness Center e cinco bares, entre eles o Sport Bar e o Rooftop Bar, com vista para o Vale do Quilombo.