Em seu atelier

Mariana Geiss Sperotto é integrante do Atelier Estággio desde 2005, e participa das exposições coletivas do grupo desde então em Porto Alegre, São Paulo e Novo Hamburgo. Recentemente seu trabalho foi exposto na coletiva Novas Paisagens da Galeria Arte & Fato e duas individuais no Espaço Cultural do MP e Gravura Galeria de Arte. O trabalho de Mariana gira em torno do fazer artístico e da experiência em pintura com os seus processos de elaboração, técnica e material. As pinturas não representam um tema, mas a experiência de pintar revelando a mancha, a textura, a cor, a colagem e como estes elementos se comportam na composição. Participou da exposição coletiva Art South Brazil in Miami 2018 e integra o grupo que participa da mostra da Gravura Galeria, em Atlântida.

A indústria brasileira de calçados começa o ano com excelentes expectativas. O aquecimento do último bimestre de 2020 foi decisivo para esta avaliação positiva. E é dentro deste panorama otimista que a Merkator Feiras e Eventos está preparando a próxima edição do SICC - Salão Internacional do Couro e do Calçado, que vai se realizar de 24 a 26 de maio, no Serra Park, em Gramado.



