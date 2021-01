Inverno masculino

A coleção Prada Uomo Fall/Winter 2021 de Miuccia Prada e Raf Simons, denominada Possíveis sentimentos, tem como base a nossa vontade de trocar e relacionar. O fundamento de tudo é o indivíduo: o corpo humano e sua liberdade. Após a apresentação digital do desfile, semana passada em Milão, a grife apresentou uma conversa online entre um grupo de estudantes de universidades de todo o mundo com Miuccia e Raf.

Eyewear

Camila Queiroz assina linha de óculos para a Colcci

LUFRE/DIVULGAÇÃO/JC

A atriz Camila Queiroz inicia o ano exercendo seu lado empresária e firma parceria com a Colcci Eyewear para sua primeira linha assinada de óculos - a CQ by Colcci Eyewear. Ela e o namorado, o ator Klebber Toledo, são embaixadores da marca. Em função do sucesso da última campanha, a parceria com a bela dupla se renova esse ano. Essa é a primeira collab desenvolvida pela Colcci Eyewear.

Sustentabilidade

Peças são produzidas com reutilização de materiais

/UMA/DIVULGAÇÃO/JC

A grife UMA lançou a linha de roupas e acessórios Uma X, com moletons reciclados e malhas upcycle, com produção sustentável. Os moletons são feitos com reutilização de resíduos têxteis, com mínima utilização de água e emissão de CO2 e tingimento de baixo impacto ambiental. As camisetas foram criadas a partir do reaproveitamento de tecido 100% algodão do estoque da marca. Raquel Davidowicz assina as peças.



Olheiro

Cate Blanchett estrela novo filme de Guillermo del Toro

/GETTY IMAGES/DIVULGAÇÃO/JC