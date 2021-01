O Ramblas by Roubadinhas, espaço de lazer, gastronomia e diversão para toda a família tem se superado a cada ano. Sua localização é privilegiada, na Avenida Central de Atlântida, próxima aos condomínios. Entre as operações gastronômicas estão a pizzaria Amiche, Just Cold, Pastaciutta, Ruta, Deu Crepe, Broto, Terroir e Asiana by Thai Mee, considerado o destaque deste verão. As irmãs Juliana e Laura Bier Moreira estão de parabéns pelo sucesso do complexo.

Patrícia Rebello, Cristina Leal e Ingrid de Króes no Asiana by Thai Mee.

Clube do café

www.cafedoporto.com.br A 3ª edição do Clube de Assinatura do Café do Porto retrata a leveza dos dentes-de-leão, associada à doçura dos cafés das variedades Bourbon Amarelo e Catuaí Amarelo. O box do mês pode ser adquirido através do. Desde que foi lançado, em novembro de 2020, o Clube de Assinatura faz a união da arte com o café. Nesta edição, Amélia Brandelli foi a artista homenageada.



Aniversário

Samanta de Campos e Ruy Simões, que brindou seu aniversário em casa

Odontologia

Thiago Cabral retomou suas atividades à frente do Centro Odontológico R8. Especialista em implantes dentários, ele encerrou 2020 com muita demanda e se prepara para manter esse ritmo em 2021. Com mais de sete mil procedimentos realizados, Thiago atua de forma humanizada na busca pelo sorriso perfeito, com conforto e funcionalidade.



