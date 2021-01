Assados à beira-mar

A turma das barracas, em Atlântida, tem se puxado na infraestrutura para comes e bebes na beira da praia. Além do cooler para as bebidas geladas, a sofisticação também é nos churrascos, com assados saborosos. Entre as mais concorridas estão a do Carlos Alberto Pippi da Motta, onde Antônio Ortiz preparou iguarias, e a do Paulo Sérgio Pinto, por onde passam políticos e empresários, como Gilberto Petry, presidente da Fiergs. O deputado Ernani Polo (PP) era muito festejado por sua interinidade no governo do Estado.