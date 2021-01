Rodrigo Dutra Vila, Leandro Rodrigues e Diego Caleffi receberam um grupo de convidados para apresentar os novos pratos do Dry Moments & Drinks, preparados pelo chef Vinicius Braun. O restaurante, que fica separado do bar, tem um visual maravilhoso com paredes verdes de plantas naturais. Na ocasião, Paula Dillmann brindava seu aniversário com animado grupo.

Paula Dillmann e Mariana Bezerra em noite de degustação. FOTO: EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Podcasts

Pedro Corbetta e Karina Steiger idealizaram o projeto

/Michele Nicolaidis/ESPECIAL/JC

Karina Steiger e Pedro Corbetta já produziram mais de 60 episódios do podcast Nós Tentantes. A iniciativa compartilha medos, dúvidas e vitórias sobre o mundo da reprodução assistida. O podcast é uma das ações do grupo nacional de apoio Nós Tentantes - Projeto de vida. Pioneiro no Brasil, o projeto é idealizado pelo casal que também é porta-voz da ovodoação no País e conta com a chancela do laboratório Igenomix.



Ótica

O empresário do ramo óptico Alexandre Lau abriu as portas de sua terceira loja, desta vez no Pátio 24, simpático conceito de shopping a céu aberto, com projeto assinado pela arquiteta Cássia Rocha. A marca que tem lojas no Centro Histórico e no Centro Clinico Mãe de Deus, é a precursora do doble check na tomada de medidas das lentes multifocais.



