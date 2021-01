Em seu atelier

Inspirada em memórias de infância da casa de sua avó e de sua mãe - a escritora Lya Luft - a artista plástica Susana Luft retrata os jardins de sua antiga casa, o lago, as magnólias e se apropria da personagem Alice no País das Maravilhas que faz parte de seu repertório infantil. Em seu processo criativo, a artista usa o recorte, a colagem como em sua infância, já na pintura acrílica se utiliza das técnicas aprendidas com seus orientadores. Aluna de Plínio Bernhardt e Vera Wildner, Susana é também médica pediatra e ilustrou Histórias de Bruxa Boa e A Volta da Bruxa Boa em coautoria com Lya. Participou de diversas exposições coletivas e individuais. Integra a exposição coletiva da Gravura Galeria, em Atlântida.

Casamento em Angra

Os noivos José Carlos Guimarães e Carolina Sehbe

/VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

Carolina Ramos Sehbe e José Carlos Martins Guimarães tiveram um final de semana festivo em Angra dos Reis para brindar seu casamento. O grupo de convidados, boa parte de Caxias do Sul, fizeram o PCR (teste da Covid-19) para participar das comemorações. As celebrações começaram na quinta-feira com um luau de boas-vindas. Na sexta-feira, fizeram passeios de barco pelas lindas praia de Angra. A cerimônia foi sábado pela manhã, com uma benção ao casal na Igreja da Piedade, seguida de almoço na casa do noivo.



Mercado europeu

Guilherme Dutra e Patricia Longhi, diretores da 2Day Consultoria

/Pedro Tesch/DIVULGAÇÃO/JC