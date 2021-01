Verão no deck

O DJ Lê Araújo foi mais uma vez o responsável pela abertura da temporada do projeto Ora Felice, como faz desde a primeira edição. Ele esteve acompanhado pelo saxofonista Luís Baner. O happy hour no deck do Peppo Cucina tem o apoio da Carpe Vinum. O evento segue os protocolos de higiene em seus ambientes mais arejados, como o deck, a calçada e o pátio interno do restaurante. Uma tradição que se renova a cada verão.

Bruna Policarpo e Thiago Cabral curtiram a Ora Felice. FOTO: EDUARDO BINS ELY/ ESPECIAL/ JC

Ranking

Daniel Randon é um dos painelistas do evento

/JEFFERSON BERNARDES/ESPECIAL/JC

A Assembleia Legislativa e o Lide/RS promovem hoje, as 8h30min, o Ranking RS - Seminário de Competitividade. O evento presencial traz uma avaliação da competitividade do RS, abordando os desafios a serem enfrentados segundo o Ranking dos Estados do Centro de Liderança Pública. José Henrique Nascimento, do CLP, fará a apresentação do ranking. Daniel Randon, CEO das Empresas Randon, é um dos painelistas.



Benemerência

O Tour Gastronômico Via Vida está de volta, com a observância de todos os protocolos de saúde. Nesta quinta-feira, das 11h30min às 23h, a Cantina Famiglia Facin, no Shopping Total, doará parte da renda do consumo no restaurante, take away e delivery. O Tour ocorre a cada mês em um estabelecimento diferente e destina parte da renda para a Pousada Solidariedade, mantida pela Via Vida Pró-Doações e Transplantes.

