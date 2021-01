Em seu atelier

Marion Lunke nasceu em Baden-Baden, na Alemanha. Lá se graduou, pela Faculdade Karlsruhe, em Engenharia Química. Em 1974, mudou-se para Porto Alegre. Em 1991 começou a pintar aquarela, óleo e acrílico, focando em temas de flores, corpo humano e retrato de mulheres. Frequentou vários ateliês, como o de Elizethe Borghetti, Vera Wildner, Clara Pechansky. Já realizou diversas exposições individuais e coletivas em Porto Alegre, Leipzig, Paris, Lima e Assunção. Em 2018 participou da exposição Art South Brazil in Miami na Art Design Gallery, em Miami. Marion está participando da mostra de verão da Gravura Galeria de Arte, em Atlântida.

Expansão

Felipe Hauck, que comanda a rede de cafeterias premium Origem Café nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e no Aeroporto Salgado Filho, anuncia para fevereiro a abertura de uma unidade no BarraShopping Sul. São 8 anos de construção de uma marca que prima pelo atendimento. Já em março, Felipe Hauck casa-se com Carolina Centenaro em cerimônia restrita a familiares e padrinhos. O ano de 2021 será de muitas alegrias.

Posse na ALJ

A Associação Leopoldina Juvenil promoveu a cerimônia de posse da nova diretoria para a Gestão 2021. Alberto Jeronimo Guerra Neto assume como presidente do clube no lugar de Marcelo Corrêa da Silva, enquanto a mesa do Conselho Deliberativo segue com Angelo Caleffi no cargo de presidente. A oficialização ocorreu em reunião do conselho, seguindo os protocolos de segurança, com presença restrita e transmissão via Zoom.