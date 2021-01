Grécia inspira

Os mais belos destinos sempre encantaram a estilista Sinésia Karol para criar suas coleções. Para a coleção de Verão 2021, o ponto de partida foi a Grécia, um roteiro para lá de inspirador que traduz completamente o mood desejado para sua marca. Para a estilista, o beachwear que cria baseia-se em três coisas superimportantes: conforto, qualidade e sofisticação, onde as peças são desenvolvidas para todos os tipos de corpos.

Cores

Olheiro

O modelo e empresário Leandro D'Lucca está ainda mais sob os holofotes desde que a atriz e cantora Cleo assumiu o romance com ele através de postagem no Instagram. O guapo, que tem 114 mil seguidores na mesma rede social, é um amante do surf e do automobilismo e é diretor de uma construtora sustentável. Os dois já tinham vivido um affair há cerca de três anos. Leandro, que é pai de um menino, é contratado da Arcos Models.