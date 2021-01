Promoção de verão

Uma proposta intimista e conceitual. Esta é a inspiração do projeto de verão 2021 da Savarauto para a temporada que vai até 14 de fevereiro. Um coquetel para poucos convidados e imprensa brindou a largada do Espaço Savarauto, no Las Ramblas, em Atlântida. O showroom deste ano tem projeto da BG Arquitetura, que criou ambientes com o frescor da verde menta contrastando com tons de cinza à grafite. As estrelas do espaço são Mercedes-Benz, Toyota e Dodge RAM.

Bali Hai

Alexandre Chaves Barcellos e Luciana Zaffari no Bali Hai, em Atlântida

Under 30

Júlia Evangelista Tavares preside o IEE

A presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Júlia Evangelista Tavares, é um dos destaques da revista Forbes Under 30. Desde 2014 a lista destaca os mais brilhantes empreendedores, criadores e game-changers brasileiros abaixo dos 30 anos. À frente do IEE desde maio, Júlia, 29 anos, é destaque na categoria Terceiro Setor e Empreendedorismo Social. A publicação destaca que, mesmo durante a pandemia, o Instituto realizou mais de 35 eventos online com nomes como Michel Temer e Hamilton Mourão.



Terroir

O Vineria 1976, conhecido por democratizar e popularizar o consumo de vinho entre as opções gastronômicas da Capital, aproveita o verão para reinventar o projeto Terroir1976. Criado como um modelo de delivery que homenageava países e regiões produtoras de vinhos, a iniciativa retorna em formato de pratos especiais servidos no restaurante. E o primeiro país e cultura celebrado pelo projeto é o Uruguai.

