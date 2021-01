Quem aterrissou em Trancoso, na Bahia, é a nova marca Lucas Anderi Resort. A coleção é composta de vestidos, batas, blusas, shorts e saias confeccionados em seda, rendas e crepe. A cartela de cores é vibrante e poderosa, destaque para os tons de verde, amarelo, vermelho e laranja. A grife está disponível na loja Namix e as peças tem tudo a ver com o clima do vilarejo, chique e sem muito compromisso.

Decoração

Tecla Verruck lidera a loja Casa Provença, em Caxias do Sul

/RAFAEL SARTOR/DIVULGAÇÃO/JC

A Casa Provença, loja de móveis, decoração e presentes, está de endereço novo em Caxias do Sul, na Rua Os Dezoito Do Forte, no bairro São Pelegrino. A loja ampliou sua linha de móveis e decoração, incluindo artigos de área externa e jardim, móveis soltos, com foco nos itens de conforto como sofás e poltronas e nos designs contemporâneos, que complementam a já existente linha clássica.



Olheiro

Gui Brumatti estrela o filme teen A garota invisível

MÁXIMA ASSESSORIA/DIVULGAÇÃO/JC

Gui Brumatti, galã do filme teen A garota invisível, se tornou um pop star junto ao público jovem. Ele interpreta o personagem Khaleb, ao lado da atriz Sophia Valverde, que faz Ariana, a garota que sempre passou despercebida até se declarar para o garoto mais popular da escola. Gui, além de atuar, também é o responsável pela composição e interpretação de Decifrando o que é o amor, música tema da personagem.

Tendência

O vestido camisa é um clássico

MF PRESS GLOBAL/DIVULGAÇÃO/JC