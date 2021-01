Com muita descontração e interação, assim foi o evento de lançamento da revista Onne & Only, que apresentou sua 14ª edição, via transmissão virtual direto da Galeria de Arte Mamute, em Porto Alegre. Participaram os editores da Onne, Marcelo Tovo e João de Lucena, o artista visual Wagner Costa, que está realizando a exposição Da pele ao pó, na Galeria, o expert de mercado de luxo, Paulo Chiele e a jornalista Criz Azevedo.

Summit

Considerada a maior conferência de inovação e tecnologia do Brasil, a Gramado Summit já tem 83 palestrantes confirmados para a edição de 2021. Entre eles estão profissionais de diversas áreas, como marketing, vendas, finanças, empreendedorismo, jornalismo, tecnologia e inovação. Ao todo mais de 140 nomes se apresentarão no encontro, que acontecerá de 10 a 12 de março, no Serra Park, em Gramado.



Catar

Rafael Zimmer passou o final de ano no Brasil

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Rafael Zimmer, o estudante gaúcho de escola pública que conseguiu bolsa na Georgetown University no Catar, esteve passando as festas de final de ano com sua família, em Bom Princípio. Nesta sexta-feira, ele retorna a Doha, onde segue seus estudos de Relações Internacionais. No segundo semestre ele deve passar uma temporada na Georgetown University, em Washington DC, nos Estados Unidos.



Atlântida

Cintia de Conto e Jaime Sirena no clima do verão, no Bali Hai, em Atlântida

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC





múltiplas