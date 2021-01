O complexo Ramblas by Roubadinhas se consolida como centro de compras e gastronomia de alto padrão na Avenida Central, em Atlântida. Moda, com grifes como Enzo Milano e M por Maria Manoela mais uma ampla gama de serviços gastronômicos como Amiche Pizzaria Napolitana, Asian by Thai Mee, Diego Andino, Nat Kitchen e operações de Gramado como Cantina Pastasciutta, Casa da Velha Bruxa e Toro Restaurante se complementam no complexo.

Tomas Jacociunas e Heloisa Bondan na Amiche, em Atlântida. Foto EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Oscar 2021

O atípico ano de 2020 e os fortes efeitos da pandemia do coronavírus se fizeram sentir no prêmio mais badalado do cinema. O Oscar de 2021 teve sua cerimônia transferida de fevereiro para o dia 25 de abril. Os critérios de escolha dos vencedores também foram alterados, incluindo nas indicações produções exibidas no streaming e em drive-ins. De olho nessa mudança, Amazon Studios, Disney , Apple TV e Netflix aceleram suas apostas.

Country Club

Karime Costalunga e Margot Pinto em tarde de golfe no Porto Alegre Country Club

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Garden

Carol Bolina e Betina Sperb Albuquerque no Larrivée Garden

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Está de muito bom gosto o espaço L'arrivée Garden em Atlântida, comandado por Betina Sperb Albuquerque, em meio à natureza da bela floricultura Office Garden Brasil, na Avenida Central. A operação de verão, que fica instalada em um deck suspenso, tem um agradável clima de sunset. Entre as marcas comercializadas estão a Carol Bolina, grife de acessórios, e Claudia Martinez com calçados, bolsas e roupas de couro.

múltiplas