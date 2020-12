A Best Be, marca gaúcha de beachwear liderada por Paulinho Linhares, lançou sua coleção de verão, com referências do tropicalismo brasileiro e das ilhas Maldivas. Batizada de Best Be Collection Summer One, apresenta modelos para o público masculino e feminino, em belas estampas exclusivas. Além dos biquínis, a grife apresenta body, pareô, chemise e linha de calções. Os produtos estão à venda através do site www.bestbebrazil.com.br.

Olheiro

Laura Faresin participou do Miss Latinoamerica Internacional

/NICHOLAS GALVÃO/DIVULGAÇÃO/JC

A gaúcha Laura Faresin, natural de Novo Hamburgo, foi a terceira colocada no Miss Latinoamerica Internacional 2020, concurso que celebra a cultura e a beleza da mulher latina e que ocorre anualmente na Cidade do Panamá. Acadêmica do curso de Farmácia pela Ufrgs, Laura, de 23 anos, atua como influenciadora digital nos segmentos de moda, beleza e cosmética, e tem mais de 15 mil seguidores em seu perfil no Instagram.



Joias brasileiras

Isis Valverde na campanha Jolie Joy - Jolie By Monte Carlo

/FERNANDO THOMAZ/DIVULGAÇÃO/JC

O desejo atual por criações divertidas e alegres que remetam a uma fase descomplicada da vida é traduzido na nova coleção Jolie Joy da Jolie by Monte Carlo, composta por brincos, anéis e piercings. As peças são feitas em prata e ganham cores através do processo de esmaltação e brilho com a aplicação de zircônias. Entre as tonalidades, destacam-se o verde, o vermelho e o amarelo. A atriz Isis Valverde estrela a campanha.



Bela homenagem

A sommelier Caroline Dani e Fernanda Borghetti Cantali com o espumante

/GABRIEL JAROTZKY/DIVULGAÇÃO/JC