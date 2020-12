Em seu atelier

A artista plástica Zorávia Bettiol nasceu em 1935, em Porto Alegre. Em sua longa carreira produziu obras que incluem gravuras, desenhos, pintura e arte têxtil, entre outras. Estudou no Instituto de Belas Artes e em 1956 passou a ter aulas no atelier de Vasco Prado, com quem se casou. Em 2020, completou 85 anos de vida e 65 anos dedicados, ininterruptamente, às artes visuais. Durante os dez meses de pandemia, realizou e participou de 19 atividades, como lives, palestras e exposições, entre elas a 10ª Bienal Internacional de Gravura do Douro, na cidade de Alijó, em Portugal. Atualmente está com a mostra Ícones, na Galeria Zoravia Bettiol, onde apresenta 15 pinturas sobre madeira que representam personagens reais e imaginários relacionados às artes, à ciência, à mitologia e ao teatro.

Vineria 197

Raquel e Eduardo Tellechea Cairoli na Vineria 1976

Revitalização

A Secretaria de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre revelou o consórcio vencedor da concessão do Parque Harmonia e do trecho um da Orla do Guaíba. O GAM3 Parks, formado pelas empresas Grupo Austral e 3M Eventos e produções, foi o vencedor e terá o direito a sua administração por 35 anos. A proposta dos empresários para o espaço é combinar inovação com a cultura dos povos que formam o Rio Grande do Sul.

França

Alexis de Vaulx é um dos idealizadores da exposição

