A escritora Anna Mariano está vivendo um momento ímpar em sua carreira literária. Depois de ganhar o Prêmio Ages e o Prêmio da Academia Rio-grandense de Letras, ela foi agraciada com o Prêmio Açorianos de Literatura por sua obra de poesias Apenas por nós choramos, editada pela Penalux. Ela esteve brindando com Doca Mottin com um jantar no restaurante Tartare, onde foi muito cumprimentada pelo reconhecimento.