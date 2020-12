Em seu atelier

Tania Cauduro é publicitária mas tem nas artes plásticas sua grande paixão. "As cores sempre fizeram parte do meu mundo imaginário. Coloco nas telas as sensações e a minha energia nas misturas das tintas, das cores e suas texturas diversas", afirma ela. Tania possui inúmeros cursos na área, entre eles destaca modelagem em cerâmica, pintura em porcelana, mosaico e papel marché com Cho Dorneles. Ao completar o curso de pintura em tela com a artista Lou Borghetti, instalou em sua residência no bairro Três Figueiras, o Studio Tancau onde produz obras com diversas temáticas para ambientes comerciais e residenciais. Durante a quarentena Tania produziu telas abstratas bem coloridas, contrapondo o momento. Uma exposição com suas obras pode ser visitada no espaço da DUO Coworking de Beleza. Sob a curadoria da arquiteta Cristina Campello, Tania desenvolveu diversas obras para o espaço localizado na Nilo Peçanha, 2245.

Celebração em casa

A jornalista Rejane Martins comemora o sucesso de sete edições do Mesa de Cinema em plena pandemia e anuncia os pacotes de fim de ano. Além do evento, é possível adquirir o kit presente: uma caixa com espumante Adolfo Lona e um avental exclusivo do Mesa. O pacote clássico inclui link do filme, jantar em três etapas, crítica do filme gravada e orientações técnicas dos chefs para aquecimento e modo de servir os pratos.



Fique saudável

A criadora do movimento, Carla Lubisco, no Nuh Asian Food

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Chegou ao mercado o Movimento Fique Saudável, iniciativa inédita para dar suporte à saúde física e mental durante e no pós-pandemia. O principal pilar do projeto é a oferta de informação gratuita sobre tudo que envolve o bem viver. Idealizado por Carla Lubisco e Patricia Knebel, o projeto é uma spin-off de impacto social da Carla Lubisco Plataforma de Bem Viver. Conta com mentoria de Jorge Gerdau Johannpeter e reúne profissionais de saúde, além de startups e pesquisadores.

Restaurante Mesa