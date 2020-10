A artista multimídia Liana Timm encontrou uma forma diferente para lançar seu 18º livro. Sem sessão de autógrafos, mas como muita interação, a escritora e convidados farão, nesta quinta-feira, a apresentação de O íntimo das horas, em uma maratona digital literária. A partir das 8h, no Facebook e no Instagram @lianatimm e @territoriodasartes, poesias selecionadas do livro serão recitadas, de hora em hora.

Memórias

Cinema na mesa

A próxima edição do Mesa de Cinema, no dia 24 de outubro, faz uma homenagem ao chef Mamadou Sène, a partir do filme Jornada da vida. O evento acontece simultaneamente no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Vale do Sinos, Gramado e Canela. O jantar será entregue em casa e a participação no debate, será no YouTube, Facebook e Instagram do Mesa de Cinema. Rejane Martins e Roger Lerina conduzem o bate-papo.