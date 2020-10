Em seu atelier

A Revista Onne & Only lança, hoje, às 18h, sua nova Onne Digital, em uma live direto do Theatro São Pedro, com comando do editor Marcelo Tovo e da nova colunista Patti Leivas. Desenvolvida em conjunto com a equipe de inovação da Ded Studio, e com foco na experiência do usuário, a versão digital será publicada num portal interativo multimídia. No www.onnedigital.com.br , matérias, colunistas e anunciantes ganham vida em vídeos, podcasts e links interativos, na versão mobile e desktop.