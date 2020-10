Em seu novo photoshooting, a Vizzano apresenta uma coleção que irradia leveza e atitude fashion, marcando o início de nova temporada com um glamour revigorante, associado a um mood de refinamento e sofisticação. Além do seu reconhecido glamour aesthetic, a marca injeta funcionalidade em cada design. A musa da campanha é Marília Moreno, modelo e apresentadora brasileira que faz sucesso na tevê norte-americana.

Símbolos gaúchos

A Bublitz Galeria de Arte inaugura neste sábado a exposição Gaúchos e símbolos, do arquiteto, pintor e desenhista Armando Gonzalez, uruguaio radicado em Porto Alegre. A mostra apresenta 48 obras, a maioria produzida durante a pandemia, além de criações clássicas de Gonzalez, que expressam o homem do campo, o cavalo, as paisagens do Pampa. Visitas até 17 de novembro presencialmente e em galeriabublitz.com.br

Casamento

Foi com uma cerimônia íntima, apenas com familiares, que Eduarda Perez e Thomas Wilms casaram-se no civil no final de semana passado, em Porto Alegre. Os pais Patricia Perez Duarte da Silva e Rogério Duarte da Silva mais Maria Cecilia Saraiva Wilms e Peter Wilms não escondiam a felicidade. Eduarda usou um modelo do estilista Carlos Bacchi. No final do mês de março, está prevista a cerimônia religiosa e a recepção.