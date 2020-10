Circuito da noite

Aos poucos a movimentação nos bares e restaurantes vai voltando ao novo normal, com a devida precaução e dentro dos protocolos. Gabriela Jardim brindou seu aniversário no Espaço Baltoro, no Pátio 24. Foi no reservado do mezanino para o naipe feminino. Na Nova York o Wills Bar e o Dry são os mais concorridos. No circuito Padre Chagas - Hilário Ribeiro o Z Café, o 20Barra9 e o Press Gastronomia têm seu público cativo.