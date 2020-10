A chegada da primavera representa uma oportunidade de renovação. Inspirando-se nas mudanças que a estação traz, a Renner convida a observar as redescobertas neste período e também a ressignificar o olhar sobre o tempo. A campanha foi apresentada em evento digital. Conduzido pela atriz Fernanda Paes Leme e a influenciadora Thai de Melo Bufrem, o lançamento foi em uma live nos canais digitais da Renner.

Fashion Summit

O estilista Walter Rodrigues participa do evento

Nos os dias 28 e 29 de outubro acontece o Focus Fashion Summit 2020, segunda edição do maior evento do setor têxtil no Brasil, gratuito, 100% digital, idealizado pela Focus Têxtil e pelo Instituto Focus Têxtil com uma curadoria colaborativa que envolve Paulo Cristelli e Mariana Goulart mais o estilista Walter Rodrigues, Luciane Robic, do IBMODA, Fashion Hub e Bia Vianna da agência Amdc.

Olheiro

Felipe Bertuol trocou o futebol pelas passarelas

Com passagens por clubes como o Santos, Felipe Bertuol faz sucesso no futebol desde os 13 anos. Hoje, prestes a completar 17 anos, ele promete bater um bolão em outro campo: o da moda. O sul-mato-grossense acaba de assinar contrato com a WAY Model, de Anderson Baumgartner. Beirando os 400 mil seguidores em redes sociais como Instagram, Felipe Bertuol consagrou-se influenciador querido pelo público jovem.



Moda e evolução

Pompéia apresentou sua coleção para o verão 2021

