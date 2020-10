WE 10 anos

Chega esta semana às bancas a edição que celebra os 10 anos da WE, trazendo na capa o médico Charles Berres com sua esposa Simone Lunke e os filhos, Richard e Maria Florença. A arquiteta Livia Bortoncello estreia a coluna Colecionismo. As Glamours Girls Fernanda Korff Lopes, Fernanda Carvalho Garcia e Martha Becker comentam suas experiências junto a Liga Feminina de Combate ao Câncer. A Faster Mail, que completa seus 25 anos de atividade pelas mãos de Ricardo e Simone Madeira, fará a entrega das revistas ao mailing do publisher Luiz Jacintho Pilla.

Líderes & Vencedores

Ernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa

FERNANDO DIAS/DIVULGAÇÃO/JC

A Federasul e a Assembleia Legislativa definiram as comissões que escolherão os 15 homenageados com o Prêmio Líderes & Vencedores nas categorias Mérito Político, Sucesso Empresarial, Destaque Comunitário, Expressão Cultural e Referência Educacional. A cerimônia de entrega deve acontecer no dia 10 de novembro, em formato online. Os ganhadores receberão o troféu Magis, criação da artista plástica Angela Pettini.

Releituras

Para celebrar o centenário do pintor modernista santa-mariense Carlos Scliar, a Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria e um grupo de artistas convidados promovem, em Bagé, a mostra Carlos Scliar, uma homenagem - releituras. A exposição se estende até o dia 30 de outubro, na Galeria de Arte Edmundo Rodrigues, no Palacete Pedro Osório. A curadoria é de Susane Kochhann.



múltiplas

A especialista em Ortodontia Juliana Mileski

CARLOS MACEDO/DIVULGAÇÃO/JC