Em seu atelier

O cirurgião plástico Paulo Favalli é um escultor autodidata, nascido em 1974, em Porto Alegre. Sua paixão pela anatomia começou antes de entrar na universidade. Durante o curso de Medicina, foi ilustrador médico e, em 2008, esculpiu sua primeira peça em bronze. A anatomia, expressa através de linhas estéticas e em diferentes planos de dissecção, é o fio condutor de sua obra. Em 2015, passou a mesclar peças mecânicas e elétricas às formas humanas de bronze, dando-lhes aparência híbrida, remetendo ao clássico conceito homem-máquina. Em 2018, ele realizou uma exposição individual, nas Salas Negras do Margs, intitulada Homo Machina. Neste período de isolamento social, trabalha no ateliê, em sua casa, ao lado de sua esposa, a também artista plástica Silvia Brum e inicia um novo projeto, inspirado nas mulheres que enfrentam e vencem a dura batalha contra o câncer de mama.

Outubro Rosa

A Liga Feminina de Combate ao Câncer no RS, presidida por Nelma Wagner Gallo, dá as boas-vindas ao Outubro Rosa, que alerta às mulheres da necessidade de realizar exames preventivos para o câncer de Mama e Ginecológico. A entidade oferece à comunidade carente, em seu Ambulatório de Prevenção, no Hospital Santa Rita da Santa Casa, a realização de exame Citopatológico e encaminhamento para mamografia gratuita.