O Jornal do Comércio promoveu a entrega do prêmio O Futuro da Terra em cerimônia online, ao vivo, direto da Expointer. Criado em 1997, o troféu homenageia pesquisadores, agricultores e entidades que buscam o desenvolvimento da ciência e tecnologia voltados ao agronegócio e à preservação do meio ambiente no Rio Grande do Sul. O evento é uma promoção do JC em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do RS (Fapergs) com o patrocínio do Bradesco, BRDE, Senar e Governo do Estado/RS. Giovanni Tumelero, diretor de Operações do JC, fez o pronunciamento de abertura da solenidade, seguido de Covatti Filho, secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; do governador Eduardo Leite; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo; de Gedeão Pereira, presidente do sistema Farsul; de Odir Dellagostin, presidente da Fapergs; e de Leonardo Lamachia, presidente da Febrac. O apresentador foi Ivan Mattos.

Vencedores

A 24ª edição do Futuro da Terra teve os seguintes premiados: Egon Klamt - Ufrgs (Categoria Especial); Aroni Sattler - Ufrgs e Moacir Cardoso Elias - UFPel (Categoria Cadeias produtivas e Alternativas Agrícolas); Itabajara da Silva Vaz Junior - Ufrgs, Márcia Rogrigues Capellari - IMED HUB - Cluster do AgroTech e Marcos Botton - Embrapa Uva e Vinho (Categoria Inovação e Tecnologias Rurais); Luis Antonio Ávila - UFPel e Nelson Antônio Baldasso - Emater/Ascar (Categoria Preservação Ambiental); Silo Verde do empreendedor - Manolo Machado e Aegro do empreendedor - Pedro Martins Dusso (Categoria Startup do Agronegócio).



Sustentabilidade

A modelo Carol Ribeiro apoia o projeto Casa do Rio

/BRUNA CASTANHEIRA/DIVULGAÇÃO/JC