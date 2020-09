A tradicional Caminhada das Vitoriosas, promovida pelo Imama/RS e que reúne milhares de pessoas, será realizada em formato de Carreata Rosa, em função da pandemia. Tomando as ruas de Porto Alegre, a atividade, em sua 17ª edição, acontece no dia 31 de outubro, das 16h às 18h, com saída do Parcão e chegada na Usina do Gasômetro. Os participantes do Outubro Rosa são convidados a compartilhar a campanha em suas redes sociais com a hashtag #eucaminhopelavida.