Com uma das vistas mais lindas da Praia do Rosa, a charmosa pousada Villa Buena Vista apresenta novidades para o final de ano. O local lançou pacotes de Réveillon, com serviços de camareira, café da manhã, estacionamento e trilha para o mar que passa pelo seu jardim. A proprietária Walkíria Miralha é quem recebe os hóspedes e faz questão de cuidar dos melhores momentos, do check-in ao check-out.

Atendimento

O fonoaudiólogo Guilherme Silva

/Arquivo Pessoal/Divulgação/JC/

O fonoaudiólogo e esteticista Guilherme Silva abriu a agenda de seu consultório com todas as medidas de segurança contra o coronavírus. A clínica localizada no Axis Office, na avenida Tarso Dutra, está pronta para receber os pacientes com hora marcada. Guilherme é fonoaudiólogo com mestrado em gerontologia. Atua principalmente nas áreas de estética facial e fonoaudiologia estética facial e vocal.

múltiplas

O Instituto Porto-Alegrense de Arte-Educação promove uma live com o contrabaixista Alexandre Ritter neste sábado, a partir das 9h30min, com o tema Carreira Musical - Habilidades e Desafios.

A Vendetudo, de Julio Lovato, e o leiloeiro Daniel Chaieb realizam a venda do acervo de móveis do Everest Hotel Porto Alegre a partir desta quarta-feira, das 9h às 17h.

O Sindha - Sindicato de Hospedagem e Alimentação promove, amanhã, a 4ª edição de seu Fórum de Hospedagem e Alimentação. Em formato online, o evento terá como tema as Retomadas Inovadoras.

A esteticista e cosmetóloga Cláudia Farias vem a Porto Alegre, no dia 3 de outubro, para ministrar o seu curso patenteado de Massagem Inteligente, com duração de 8 horas.



Fashion Weekend

Sérgio Beck e Angela Martins Beck no categorizado almoço do Bar Inglês do Country Club

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC