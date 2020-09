De 28 de setembro a 3 de outubro, Porto Alegre recebe mais uma edição do curso de Formação em Consultoria e Coaching de Imagem, oferecido pela Ecole Brasil. Ministrado pela fundadora da escola no Brasil, Vandressa Pretto, o curso aborda técnicas de coaching, programação neurolinguística e psicologia da autoimagem. A turma terá aulas imersivas abordando temas como o processo de consultoria de imagem e técnicas de colorimetria.

Trajetória

Os 45 anos de carreira do fotógrafo Miro são tema da exposição Outros retratos em branco e preto, na Galeria Jarouche, em São Paulo, até 10 de outubro. As imagens da mostra foram produzidas nos anos 1970 e 1980. Entre seus trabalhos destacam-se as campanhas para Forum, Zoomp, Maria Bonita, Huis Clos e premiadas campanhas para Unibanco, Boticário, Melissa, Bradesco, GM, Smirnoff e o lançamento da Lycra no Brasil.

Olheiro

Escolhida para materializar campanha com o mote "óculos de grau não precisa ser formal", Isis Valverde é a nova embaixadora do squad da Chilli Beans. Com looks glamorosos e extravagantes, a atriz protagoniza filme para mostrar que na marca as armações de grau não são apenas um item de necessidade, mas também um ótimo acessório de moda. A atriz mineira está volta à tela da Rede Globo na reprise da novela A força do querer.