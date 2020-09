As obras do novo traçado do campo de golfe do Country Club estão em fase de finalização, prevista para novembro. Nove buracos já estão em funcionamento e foram utilizados domingo no Torneiro Farroupilha. No sábado à tarde, o presidente Christiano Kroeff Saboya descerrou a placa comemorativa deste novo momento do clube, no Putting Green. Beth Nickhorn deu a primeira tacada marcando esta nova etapa do Country, que em 2020 completa 90 anos de história.

Imobiliárias

Mary Elbe Queiroz é especialista em Direito Tributário

/ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

O Grupo de Estudos de Direito Tributário do Instituto dos Advogados do RS promove em 30 de setembro, às 12h, uma live sobre ITBI e Sociedades Imobiliárias: Efeitos do julgamento do RE 796.376, que poderá ser assistida pelas redes sociais e canal do YouTube do Iargs. O encontro terá como convidada a advogada especialista em Direito Tributário, Mary Elbe Queiroz. A mediação será de Laury Ernesto Koch.

Desafios

O Papo Online, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre, que acontece hoje, terá como convidadas as jornalistas Fernanda Zaffari e Raquel Boechat, com o tema Mudar dá medo? Ou faz renascer?. Elas falarão sobre desafios e motivações pessoais e profissionais que as levaram a se mudarem para Inglaterra e Canadá, respectivamente. O evento terá a mediação de Suzana Vellinho, vice-presidente de comunicação da ACPA.



múltiplas