Noivado na Serra

Até o dia 1 de novembro, está aberta a eleição, pelo voto popular, do Prêmio Press para indicar os preferidos a melhores do ano na imprensa gaúcha em 2020, pelo site. As indicações são em 17 categorias. A premiação voltada a profissionais do Rio Grande do Sul contempla mídia impressa (jornal e revista), televisão, rádio e veículos online. O Prêmio Press está em sua 21ª edição.