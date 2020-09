Julia e Walter Wilms vieram de Miami, nos Estados Unidos, onde residem, para batizar o filho Gabriel Wilms, em Porto Alegre. A cerimônia, restrita a familiares, foi na Igreja Nossa Senhora de Mont'Serrat. Os padrinhos foram Victoria Teixeira Coufal e Thomas Wilms, irmãos dos pais. Nora Teixeira e Maria Cecília Wilms, avós do Gabriel, eram só felicidade, assim como a bisavó, Terezinha de Mello Saraiva.

Negociações

O grupo jurídico da Associação Comercial de Porto Alegre realiza a 2ª edição do Diálogo Jurídico. A live acontece hoje, a partir das 13h, através do Facebook da ACPA, trazendo o tema Negociações e Contratações em tempos de pandemia. Para debater o assunto, participam os advogados Roberto Majó de Oliveira e Cristina Motta. A mediação será da coordenadora do Grupo Jurídico da ACPA, Ana Cláudia Redecker.

Batida eletrônica

O duo eletrônico Cat Dealers lançou, na semana passada, o remix de Carry On, música do DJ e produtor dinamarquês Martin Jensen em parceria com o duo suíço Molow. Tantas produções e novidades são frutos do período de quarentena do duo, que vem se dedicando às atividades de estúdio como nunca. Para completar, os cariocas estão novamente concorrendo ao Top 100 DJ Mag, que busca ranquear os melhores DJs do mundo.