Em seu atelier

João Carlos Bento nasceu em Porto Alegre em 1951. Cursou Arquitetura na Unisinos e tem em seu currículo cursos de fotografia, paisagismo e design italiano. Participou de diversas mostras, exposições e concursos em Porto Alegre, São Leopoldo, Gramado e São Paulo. Em época de recolhimento, contando com um tempo para si mesmo, nada melhor do que transformar este desapontamento em algo produtivo e procurar evoluir naquilo que faz, que sente, que sonha. E João Carlos levou esta expressão para a exposição Reflorescer é preciso, que está sendo realizada na Gravura Galeria de Arte. A visitação é limitada, com agendamento prévio, até o dia 2 de outubro.

Design Week

Vanessa Luft e Fernando Rodrigues lideram a revista Visual&Design

A Semana de Design, evento inédito da revista Visual&Design, já tem data marcada para 2021. O encontro, onde fabricantes e lojistas poderão apresentar seus lançamentos ao lado de designers e arquitetos, será de 6 a 11 de junho, em Porto Alegre. O evento âncora da Design Week será o Salão Visual & Design, que tem uma estimativa de visitação de um público de mais de 100 mil pessoas no Shopping Iguatemi.



Encontro musical

O cantor Daniel participa dos shows com o Roupa Nova

