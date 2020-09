A Brocker Turismo, liderada por Carlise Bianchi, está comemorando 25 anos de atuação em 2020. Ela oferece carros executivos, incluindo blindados. Os motoristas recebem diretamente seus passageiros na loja no Aeroporto Salgado Filho ou buscam os porto-alegrenses em casa para o transfer até Gramado/Canela. A empresa está aplicando uma série de protocolos sanitários para realizar seus traslados conforme demandam os decretos.

Luz Oriental

A Bublitz Galeria Virtual de Arte, inaugurada em julho, apresenta sua nova exposição, intitulada Luz Oriental, do artista paulista, radicado em Curitiba, Kenji Fukuda. A mostra estará disponível de 12 de setembro a 12 de outubro no link: virtual.galeriabublitz.com.br, apresentando 25 peças, entre clássicas e inéditas. As obras também podem ser vistas presencialmente, na Bublitz Galeria, de acordo com os protocolos de segurança.