Depois de três meses fechado, devido às restrições de distanciamento, a unidade da Rua 24 de Outubro da Leiteria reabriu. Os empresários Fernanda Carpenedo e Tiago Leite estão apostando no novo investimento que se soma à matriz, que fica na avenida Venâncio Aires. Além de padaria e confeitaria, o local dispõe de cardápio para almoço e jantar. Tiago adiantou à coluna que vai expandir a Leiteria da 24 de Outubro, com um garden com direito a parrilla no fundo, anexo ao espaço, onde antes funcionava um estacionamento.

Renovação

Nelson Ramalho e Adelar Kleinert, da MuleBule, agora no Plaza

VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

Referência na gastronomia, a equipe da MuleBule Gastronomia assume o catering do Plaza São Rafael Hotel, renovando seus cardápios e projetando, ainda para este ano, modernização do restaurante e café da manhã, sem deixar de apostar na tradicional feijoada e no charme do famoso Chá da Tarde. O Plaza São Rafael Hotel reabre amanhã, já com a nova operação de café da manhã e restaurante.

Arte em sintonia

Walmor Corrêa participa da série

MARCO QUINTANA/JC

A artista Liana Timm vai homenagear grandes nomes da arte do Rio Grande do Sul em uma série especial no podcast Arte em sintonia. A série, que estreia hoje, tem entre os convidados o crítico de arte e curador Jacob Klintowitz, artista Simone Michelin, natural de Bento Gonçalves, e engajada na arte eletrônica, Walmor Corrêa, que mescla arte e ciências em suas criações, e um dos ícones da nova figuração do Brasil, Carlos Vergara.

